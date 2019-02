Esporte Clube Navio Parintins entra na fase final de preparação para a Copa Alvorada

O Esporte Clube Navio Parintins deu início nesta segunda-feira (04), com a realização de um jogo-treino contra a equipe do EMEC, à reta final de preparação para a disputa da Copa Alvorada de Futsal 2019, que inicia no próximo dia 12. A competição é considerada uma das mais importantes do Estado e reúne times de todo o Baixo Amazonas.

Composta por jogadores multicampeões da competição, a equipe do Navio Parintins segue sendo reforçada com nomes de peso para resgatar o título da Copa Alvorada para a Ilha Tupinambarana. Um dos principais reforços é o goleiro Beto Lopes. Em seu currículo o arqueiro possui sete títulos do Campeonato Paraense, cinco títulos da Liga Norte de Futsal, além de passagem por Portugal entre 2010 e 2014.

Para o presidente do Esporte Clube Navio Parintins, Lúcio Kimura, a equipe vem ganhando reconhecimento na cidade pela força que está demonstrando. De acordo com ele, a feijoada do time, promovida no último domingo, foi uma prova disso.

“Fizemos um evento com uma grande presença de público. Isso é muito importante porque dá confiança para todo o time”, salienta. “Estamos com uma expectativa excelente para a copa porque estamos conduzindo bem o time e estamos com jogadores saudáveis apenas aguardando o início do torneio”, completa Lúcio Kimura.

O treinador Júnior Cid enfatiza que a comissão técnica está trabalhando fortemente na qualificação técnica da equipe visando representar bem Parintins na competição regional. Cid salienta que, apesar de a equipe ainda não estar completa, os treinos seguem de forma intensiva até a estreia no torneio.

“A gente está trabalhando para dar padrão. Já trabalhamos a parte física e agora estamos aprimorando os princípios da técnica com passes, finalização, padrão de jogo ofensivo, defensivo, muito importantes para a competição”, complementa.

Por Daniel Sicsú