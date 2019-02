Esporte Clube Navio Parintins promove feijoada nesse domingo

“Para angariar recursos financeiros para ajudar nas despesas, dando melhor conforto aos atletas para que eles se concentrem somente na disputa da Copa Alvorada de Futsal”, segundo um dos diretores da equipe, Lúcio Kimura, é o objetivo da feijoada que acontece nesse domingo, 03 de fevereiro, a partir das 11h no Empórium Victória, localizado na Rua Paes de Andrade, Centro da cidade de Parintins (369km de Manaus).

“Venha e se delicie com a melhor feijoada da ilha preparada pelo conhecido “Língua de Fogo” ao preço de R$ 15,00 e desfrutar de um ambiente super aconchegante, com muito forró, música eletrônica e boi-bumbá. A renda será revertida na preparação do Esporte Clube Navio Parintins, equipe genuinamente parintinense que vai em busca do resgate do título da Copa Alvorada para nossa cidade”, ressalta Lúcio Kimura.

Reserva ou para saber mais informações é só ligar para os numeros: (92) 99144-0506, (92) 99474-2100, (92) 99115-1755, (92) 98841-2668, (92) 99523-3952.

Preparação da Equipe

Segundo Lúcio a equipe comandada pelo campeão brasileiro escolar, Zinho Inomata (treinador), fez uma temporada de preparação no Circuito Funcional Arena Melo e agora realiza treinamentos em quadra todos os dias. Apesar dos grandes nomes do salonismo do Amazonas e do Pará como Johnnathan, Jorginho Parintins, Henrique (artilheiro da Copa ano passado), Gabriel Nunes, Rodriguinho e Som Melo, a diretoria ainda está no aguardo de cinco reforços campeões paraenses.

“É um time bem montado. É nosso primeiro ano e vamos dar o nosso melhor. Os times a serem batidos são os que já foram campeões. Como estreantes, ficamos na expectativa de ver até onde o time vai. Estamos treinando para dar o nosso melhor com um elenco formado por jogadores com mais experiência misturados em meio aos novos, mas todos com muita qualidade”, concluiu Kimura.

Kedson Silva/JI