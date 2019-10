Esporte parintinense comemora curso com Fernando Ferretti

Depois da inauguração da Estação Cidadania João do Carmo que atenderá os moradores do bairro União, Itaúna I, II e Paulo Corrêa com quadra poliesportiva e pista de skate, o esporte parintinense também comemora a vinda do coordenador técnico da seleção brasileira de futsal, professor Fernando Ferretti que ministra o curso “Aspectos da Preparação Tática no Futsal, da Categoria de Base ao alto rendimento” no município.

A vinda do profissional de um currículo de conquista invejável, é um presente da Prefeitura Municipal aos professores de Educação Física, treinadores e amantes da modalidade como parte da programação de aniversário dos 167 anos da cidade. “Só temos a agradecer o poder municipal, onde Parintins recebe conhecimento de um dos melhores técnicos de futsal do Brasil, e é um prazer e orgulho para nossa cidade está promovendo e partilhando de um curso com o professor Ferretti”, enaltece a importância do curso, o coordenador de esporte e lazer, Jamil Medeiros.

A abertura do curso aconteceu na noite de segunda-feira, 14, e se estende até quarta-feira, 16 de outubro, no auditório do Ceti/Deputado Gláucio Gonçalves. “Gostei muito da recepção e estou feliz por estar aqui passando um pouco do meu conhecimento. Há algum tempo, eu acompanho o futsal do Amazonas que tem crescido nos últimos anos”, comentou Ferretti.

O treinador, campeão brasileiro escolar pela equipe do Colégio do Carmo (2017), Zinho Inomata, destaca que “o curso é de grande valia e a vinda do professor Ferretti só vem fomentar ainda mais o nosso conhecimento na modalidade futebol de salão, que além da parte técnica e prática, trouxe bastante mensagem de motivacão voltado para nós professores da área de Educação Física, um curso mesmo muito importante”.

O curso encerra na quarta-feira,16, no horário de 8h às 12h.

