Esporte: Parintins ganha uma nova opção para treinos de lutas

O Centro de Lutas Impact é a mais nova opção para os amantes da modalidade de luta. Localizada na rua João Meireles, 432, bairro Francesa (próximo a Escola Aderson de Menezes), o CT possui um grupo de professores gabaritados, tendo na modalidades Jiu-Jitsu (Paulo de Tarso), na Capoeira (Juliano Jesus) e o campeão mundial de Muay Thai na Tailândia (David Paixão).

“Reabrimos o CT e nesse momento de volta das atividades físicas, aqui as pessoas podem vim buscar saúde e um melhor condicionamento físico através dos nossos treinos que acontecem de segunda a sexta, seja pela manhã, tarde ou à noite”, convida o professor Juliano Jesus.

O professor destaca que o CT vem funcionando com toda segurança, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS para todos os esportes, com pedido de autorização para funcionamento da Vigilância Sanitária, “disponibilizamos também o uso do álcool em gel e as demais medidas protetivas, para receber o nosso público com melhor segurança, conforto e apresentando tudo que a luta pode proporcionar a população parintinense”.

Interessados e para mais informações é só se dirigir até o Centro de Lutas Impact, no bairro Francesa.

Kedson Silva/JI