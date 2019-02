“Estarei à disposição para contribuir com o desenvolvimento do Amazonas”, garante deputado Saullo Vianna

Presente na sessão em que o governador Wilson Lima (PSC) falou dos desafios e principais ações que irá enfrentar este ano, no Plenário Ruy Araújo, o deputado Saullo Vianna (PPS) ressaltou o compromisso em contribuir com o Executivo naquilo que for necessário para apresentar soluções em prol do desenvolvimento do Estado.

“Com a leitura da mensagem do governador Wilson Lima, tomamos ciência das dificuldades que iremos enfrentar este ano. Alguns precisam de ações imediatas, como o da Saúde, por exemplo, que está afetando diretamente a população. Estarei à disposição para ajudar no que for necessário e assim, melhorar a vida da população da capital e do interior”, frisou.

Sobre a manutenção dos benefícios da Zona Franca de Manaus e a criação de novas alternativas para o crescimento do Amazonas, Saullo se disse bastante entusiasmado com o discurso do governador.

“Como deputado, e novo na política, assim como o governador Wilson Lima, acredito muito que nosso Estado, pode agora, de fato, não apenas lutar pela manutenção da Zona Franca. A implementação de novas matrizes econômicas como a consolidação da exploração mineral sustentável, o fortalecimento da produção rural e investimentos corretos no turismo, são ações que vão alavancar a geração de emprego e renda em todo o Amazonas”, concluiu.

Assessoria do Deputado