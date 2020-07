Estrada Parintins-Juruti: Presidente da Câmara acompanha estudo dos traçados

Em sobrevoo de helicóptero, juntamente com Prefeito Bi Garcia (DEM) e vereador Mateus Assayag (PL), o presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), percorreu nesta segunda-feira (28/07) a extensão do traçado de estrada que visa ligar os estados do Amazonas e Pará, da Gleba de Vila Amazônia até o município de Juruti.

A equipe foi até a cidade de Juruti, onde estiveram em diálogo com o prefeito do local, Henrique Costa. O encontro foi para tratar sobre o investimento que vai facilitar tanto a vida dos moradores, como o escoamento de produção.

“O Prefeito Bi Garcia já determinou, inclusive, que, pelas coordenadas geográficas que foram tiradas nessa viagem que façam todo um estudo técnico para fazer essa estrada que vai ligar ao nosso vizinho no Estado do Pará, numa emenda do Senador Eduardo Braga, a qual vai beneficiar toda a região da Gleba de Vila Amazônia com o asfaltamento de todas as vicinais das comunidades pertencentes à Gleba”, informou Telo.

Além de percorrer o trajeto, a convite do prefeito Bi Garcia, os parlamentares foram fiscalizar a obra de construção da escola na comunidade do Jará.

Por Clely Ferreira, assessoria de imprensa.

Postado por Carlos Frazão/JI