Estrutura para o Carnailha começa a ser montada nesta segunda-feira

Na manhã deste domingo, a equipe de Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Obras e a empresa contratada pela montagem da estrutura do Carnailha, estiveram na Avenida Paraíba para alinhar pontos estratégicos da a festa carnavalesca dos dias 03, 04 e 05 de março. .

Camarotes, arquibancadas, mesas, passarela, entre outros detalhes estão sendo pensados para melhor acolher o parintinense e visitantes e já começam a ser montados nesta segunda-feira (25).

A festa momesca inicia no domingo, 03 de março, com o desfile dos Irreverentes, a ordem é a seguinte: As Tiazinhas, seguido pelo Entre Tapas e Beijos, Amor e Cana, Invasão na Folia, Chitara da Chapada, Lagarto Salgado, Os Hippies, Os Piratas, Os Belezuras e finalizando com o bloco Pantera Cor de Rosa.

A segunda-feira ganha o formato de bandas, Cruz de Malta, Império dos Palmares, Mocidade Unida de São Benedito, Os Metralhas, Fax, Unidos do Itaúna, Bad Boy, Ursos Polares e Rubro Negro, devem arrastar multidão com muito Axé.

A festa encerra na terça-feira com o Carnaboi. O sucesso dos últimos dois anos será embalado por toadeiros com muita cantiga de boi-bumbá.

SECTUR/SECOM

Foto: Yuri Pinheiro