Estudante de Parintins ganha concurso cultural do Detran-AM

Chiara Giordanna Souza, de 14 anos, estudante do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Nossa Senhora do Carmo, de Parintins, é a ganhadora do Concurso Cultural para escolha do nome e do desenho da nova mascote do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). A nova mascote representará a Escola Pública de Trânsito do Amazonas – Eptran-AM. O concurso foi voltado para estudantes entre 9 e 16 anos do Ensino Fundamental II, das Escolas Públicas Estaduais do Estado do Amazonas.

O personagem escolhido foi o “Incrível Cone”, que vai compor a Super Turma do Detran Amazonas, que são mascotes já utilizados pela Gerência de Educação de Trânsito do Órgão, e será empregado nas peças de divulgação, tais como folders, cartazes, impressos, mídia eletrônica e peças teatrais, em prol de atividades educativas.

“Esse concurso foi uma forma de estimular essas crianças, que serão destinatárias de todo o conhecimento que a nossa equipe absorveu durante décadas. Elas serão fundamentais para que possamos conseguir levar o conhecimento de trânsito, levar conscientização e atingir nosso grande objetivo, que é salvar vidas”, destacou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran Amazonas.

De acordo com o edital, publicado em maio, o concurso iria premiar o criador (a) do nome da nova mascote com um tablete e o criador (a) do desenho com uma bicicleta. O desenho deveria ter expressividade, reconhecimento fácil, memorização e utilização de quaisquer técnicas artísticas, em cores e que estivessem em sintonia com as mascotes da Super Turma do Detran-AM. Já o nome da nova mascote deveria ser desenvolvido de acordo com as características do órgão, devendo ter fácil memorização.

O desenho e o nome apresentados por Chiara acabaram sendo os escolhidos pela comissão julgadora. Ela conta que a ideia da mascote surgiu ao ver os objetos de trânsito e o cone chamou a atenção dela. “Achei o cone bem bonito, pelas cores bem vivas. E o nome foi ideia da minha mãe. No final eu fiquei muito feliz em ganhar com o desenho e com o nome. Mas eu quero agradecer também à minha professora de desenho, a Débora, que me incentivou”, contou Chiara Giordanna.

Super Turma – A mascote escolhida será usada para representar a Escola Pública de Trânsito. O “Incrível Cone” vai ser confeccionado em tecido e sua integração oficial à Super Turma vai ocorrer em Parintins, na Escola onde Chiara estuda.

A data ainda será definida pelo Detran e anunciada aos gestores da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo, em Parintins.

“Nós ficamos muito entusiasmadas com a nova mascote e eu vejo que, a partir de agora, onde levarmos o ‘Incrível Cone’, a Chiara vai estar conosco, representada por sua brilhante ideia”, disse Mitza Brasil, gerente de educação do Detran-AM.

Eptran – A Eptran-AM tem como foco três programas fundamentais: o “Educar para o Trânsito”, para alunos da rede estadual de Ensino Fundamental; o “Minha CNH”, para alunos da rede estadual de Ensino Médio; e um programa de cursos especializados para a população em geral, como a formação de mototaxistas, por exemplo.

As teleaulas serão produzidas pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), da Secretaria de Educação e Desporto, e serão transmitidas pelos canais de difusão da secretaria. A expectativa é que essa parceria entre Detran-AM e a pasta de Educação alcance aproximadamente 300 mil alunos da rede estadual de ensino em todo o estado.

