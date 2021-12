Estudantes e professores protagonizam 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin)

O curso de Comunicação Social – Jornalismo da Universidade Federal do Amazonas, campus Parintins, concluiu nesta quarta-feira (01/12) a 3ª edição do Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin). Estudantes e professores foram os protagonistas dos três dias de evento, que contou com palestra, oficina e premiação para obras de curtas-metragens. Os encontros ocorreram de forma virtual, por conta dos protocolos sanitários impostos pela pandemia da Covid-19.

O evento contou com a palestra “Produção de Documentários para TCC”, ministrada pelos jornalistas Rodrigo Lago e Taíssa Guerreiro, e também com a oficina “Edição de Vídeo com o Celular”, comandada pelo acadêmico de Comunicação Social – Jornalismo Pablo Luz. A escolha das temáticas atendeu a pedidos dos estudantes da Ufam Parintins, os quais solicitaram assuntos inerentes à prática do cotidiano acadêmico.

Para o vice-coordenador do 3º Fopin, professor Rodrigo Marcelo, a avalição do evento é positiva. “Tivemos uma participação muito boa durante as lives e temos de agradecer todas as pessoas envolvidas nesse processo, pois eles são responsáveis por movimentar a universidade, mesmo diante dos desafios desse novo normal. O evento trouxe o olhar diferenciado para um campo ainda pouco explorado em Parintins, que envolve o cinema e as demais produções audiovisuais”, explica.

Na noite do dia 1º de dezembro, os cinéfilos participaram da Cerimônia de Premiação do Fopin. Foram apresentados os ganhadores do Prêmio Pacu de Audiovisual 2021, do Concurso de Cosplay do evento, bem como oportunizou a apresentação de talentos da música da Ufam Parintins. Os vencedores foram os seguintes:

Prêmio Pacu:

Filme de ficção – modalidade estudante: “Pilú – De volta aos telhados” (Poliana Rodrigues, Marcos Felipe Rodrigues e Liam Cavalcante)

Filme de ficção – modalidade público externo: “Vila da Esperança” (Concy Rodrigues)

Filme de não-ficção – modalidade estudante: “Novos Tempos” (Luciana Veiga)

Filme de não-ficção – modalidade público externo: “Caixa de Pandora” (Aldo Cabral)

Prêmio Cosplay:

Poliana Rodrigues como Moana de Motunui

As lives do 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin) estão disponíveis no Facebook, na página oficial do evento, no endereço www.facebook.com/fopinoficial. Na própria página, é possível conhecer as obras que concorreram ao Prêmio Pacu deste ano, assim como ao troféu de Melhor Cosplay.

