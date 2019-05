Estudantes iniciam em Parintins mobilização para Greve Nacional da Educação

(Foto: Márcio Costa)

Um grupo de estudantes iniciou por volta das 5:30 desta quarta-feira, a mobilização em Parintins para greve geral Nacional da Educação marcada para esta quarta-feira em todo o Brasil. a greve nacional é um movimento que protesta quanto aos cortes de verbas feitos pelo Governo Federal na área da Educação.

No município está previsto ainda envolvimento de estudantes da Universidade Federal do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas, Instituto Federal do Amazonas, além de professores técnicos administrativos, professores em greve do Estado e outros grupos.

Segundo o estudante Arcenildo Souza, as aulas estão suspensas, mas durante todo o dia, haverá programação incluindo mostra de trabalhos universitários na praça Eduardo Ribeiro no centro de Parintins e uma caminhada de protesto saindo da Praça dos Bois próximo ao Bumbódromo até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Márcio Costa/AmEmPauta