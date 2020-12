Estúdio Dellacosta: TV Alvorada Parintins homenageia repórter cinematográfico

(Foto: Márcio Costa)

O Sistema Alvorada de Comunicação promoveu na manhã de sábado (05) uma cerimônia para dedicar o estúdio da TV Alvorada Parintins ao repórter cinematográfico Altair Samuel da Silva Costa, que passa a se chamar “Estúdio Dellacosta”.

Vítima de complicações da covid-19, o profissional sempre foi uma das maiores referências do jornalismo parintinense, dono de um carisma único, que deixa vivo um legado de dedicação total ao trabalho.

(Foto: Márcio Costa)

O evento contou com a presença do Bispo da Diocese de Parintins, Dom Giuliano Frigeni, da direção do Sistema Alvorada de Comunicação, e dos amigos e familiares de Altair Costa.

Trajetória

O Tricolor de Coração, Altair Samuel da Silva, o homem da Lente HD, nasceu em 1966, e iniciou sua carreira como operador de áudio na Rádio Clube de Parintins, na década de 1980. Sua versatilidade como sonoplasta renderam elogios entre os radialistas, que passaram a requisitar seu trabalho.

Mas no final da década de 1990 se transferiu para a TV Alvorada, mas para ser cinegrafista. Foi nesse segmento do jornalismo que ele gostava de atuar. Em diversos momentos, a direção da Alvorada o convidou para ser locutor, mas ele dizia que trabalhar com o microfone não era sua ‘praia’. Porém, devido sua grande percepção para as produções jornalísticas, as matérias ainda ficavam mais interessantes.

alvoradaparintins.com.br