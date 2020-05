Estudo prevê data final da pandemia de coronavírus em cada país, inclusive Brasil

Para o Brasil, a estimativa é de que a crise do coronavírus comece a ir embora no começo de junho de 2020.

Um estudo elaborado pela Universidade de Singapura analisou qual será a data final da pandemia de coronavírus em cada país do mundo, incluindo o Brasil.

Data final da pandemia de coronavírus no mundo: previsão

A evolução da pandemia de COVID-19 não é completamente aleatória, segundo os pesquisadores da Universidade de Singapura.

Assim como outras pandemias, a de coronavírus deve ter um padrão de surto seguido por uma fase de aceleração dos casos da doença, ponto de inflexão, desaceleração e uma eventual parada e fim.

Desse modo, a previsão do estudo da Universidade de Singapura é de que 97% da crise do coronavírus deve acabar, no mundo, no final de maio (dia 30) e que 100% da pandemia seja superada em 2 de dezembro.

É claro que, para que a atual pandemia de coronavírus cumpra o ciclo padrão, tudo depende de medidas de segurança, como etiqueta respiratória, cautela com a higienização individual, cumprimento adequado da quarentena, entre outros cuidados.

Também é importante entender que cada localidade tem o seu próprio ciclo pandêmico e é normal que os países vivenciem fases da pandemia de forma não sincronizada.

Segundo o estudo, há muitas maneiras de se interpretar o fim da pandemia. Uma forma é identificar qual foi o dia em que notou-se o último caso da doença pandêmica e, a partir da data estimada para que a pandemia acabasse, fazer uma aproximação entre eles.

Para estabelecer quando será o fim da pandemia do coronavírus, os cientistas de Singapura utilizaram algumas ferramentas e parâmetros.

Segundo os cientistas, pandemias de um modo geral, como a coronavírus, comportam-se em um gráfico como uma curva em “S” – em que o acúmulo de casos ao longo do tempo aparece como uma curva e seu pico está bem na extremidade da curva – e este foi um dos parâmetro usados.

Para calcular quando a pandemia vai acabar no mundo, os pesquisadores de Singapura, além de entenderem o comportamento gráfico da COVID-19, também utilizaram o modelo matemático SIR (sigla em inglês para o modelo epidemiológico suscetível-infectado-recuperado, que analisa esses três perfis de pacientes e descreve o quanto o vírus está se espalhando na população).

Outra ferramenta utilizada no estudo foi a base de dados Milan Batista, que alimenta com informações sobre casos de COVID-19 do mundo o projeto “Our World in Data”.

As previsões do estudo são atualizadas de tempos em tempos, conforme a pandemia do coronavírus avança e novos casos são reportados. A última atualização foi feita em 29 de abril de 2020.

Quando o coronavírus deve acabar no Brasil, segundo o estudo

Para o Brasil, a estimativa é de que a crise do coronavírus comece a ir embora no começo de junho de 2020.

Segundo o estudo, é esperado que durante o mês de junho o país tenha conseguido enfrentar entre 97% e 99% da crise.

A solução da crise do coronavírus, porém, só deve vir em setembro, quando o estudo aponta que 100% da pandemia terá sido eliminada pelo Brasil.

Previsão para o fim da pandemia em outros países

Os pesquisadores ainda reforçam que, dependendo do país, a previsão para o fim da pandemia pode ser mais ou menos certeira.

Isso porque, como dito, a pandemia não avança de forma uniforme pelo mundo: há países que já enfrentaram fases mais críticas, enquanto outros estão ainda no começo dos casos de COVID-19. Veja previsões para alguns países (há mais no site do estudo):

Previsão do fim da pandemia nos Estados Unidos: 13 setembro de 2020

Previsão do fim da pandemia no Reino Unido: 24 de agosto de 2020

Previsão do fim da pandemia no Itália: 10 de outubro de 2020

Previsão do fim da pandemia na Espanha: 2 de agosto de 2020

Previsão do fim da pandemia na Chile: 13 de outubro de 2020

https://www.msn.com/pt-br/saude

Postado por Carlos Frazão/JI