“Eu abri mão de fazer campanha de rua para continuar salvando vidas”, diz Bi Garcia

Em 2020 as campanhas eleitorais foram diferentes de todas já realizadas na história política do Brasil. A pandemia do novo coronavírus fez os candidatos mudarem suas estratégia eleitorais e, principalmente, suas propagandas políticas. Bi Garcia abriu mão de caminhadas, comícios e demais manifestações presenciais nas ruas de Parintins.

“Eu tenho muita responsabilidade. Eu abri mão de fazer campanha de rua, de estar caminhando, reunindo, fazer comício e me restringir somente a fazer reuniões localizadas. Nós evitamos a contaminação e fizemos uma campanha mais de rádio, televisão e redes sociais e com o apoio de nossos candidatos a vereadores, simpatizantes e da população em geral”, disse Bi Garcia, apontado para sua preocupação com as medidas de combate ao novo coronavírus.

Segundo Bi Garcia, a campanha também serviu para mostrar o trabalho realizado em sua gestão. “Fizemos uma campanha de muita prestação de contas de tudo que nós estamos realizando e vamos trabalhar até o último dia de dezembro pra desgosto da oposição. Trazendo os investimentos, executando obras, dando andamento em todos os investimentos que a população merece”, explica.

Garcia criticou candidatos que usaram seus palanques para apresentar propostas que, segundo ele, não tem fundamento e são feitas unicamente para enganar o eleitor. “Apresentei propostas pé no chão, coisas palpáveis, não fico inventando que vou assinar carteira de funcionário público. Fico besta quando vejo um advogado falar uma bobagem dessa”, revelou.

Em seu discurso, Bi Garcia afirmou que vai melhorar o sistema de saúde em Parintins e citou a instalação dez UTI’s (Unidade de Terapia Intensiva). Setores como a educação, infraestrutura e emprego também foram destacados pelo candidato. “Nós estamos no caminho certo. Nós estamos cuidando das pessoas. Nós vamos continuar salvando vidas, cuidando bem da população parintinense e gerando emprego e renda para o povo de Parintins”, disse Bi Garcia ao fazer uma avaliação final de sua campanha.

Texto: Eldiney Alcântara

Foto: Pitter Freitas