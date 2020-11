‘Eu amo Parintins’ é o tema do Boi Garantido para 2021

Em busca do bicampeonato, o Boi Bumbá Garantido anunciou o tema “Eu amo Parintins”, para o Festival Folclórico de Parintins 2021.

O anuncio foi feito na noite deste sábado (21), durante a live ‘Um Novo Tempo’, que aconteceu no Centro de Convenções do Manaus Plazza Shopping, em Manaus, e foi transmitida pela internet e TV Acrítica.

“Baseado na obra de Milton Glaser, a cultura pop invade o renascimento do Festival de Parintins. A junção da tradição folclórica com o novo Garantido fazem surgir a maior alavanca de marketing da nossa festa, verdadeiramente de ‘Parintins Para o Mundo Ver’. O Festival e o Garantido estarão cada vez mais presentes na sua vida e na vida de todos os apaixonados espalhados por todo o planeta. O Boi Garantido em 2021, será a garantia que, pós pandemia, o mundo em alegria voltou a sorrir, que a felicidade em vermelho e branco prevaleceu em nossos corações. É necessário voltarmos à nossa essência, retornar às nossas raízes, para novamente em vermelho e branco ganharmos o mundo”, escreveu o bumbá nas redes sociais.

Foto: Reprodução/YouTube

Além do anuncio do tema, o show foi marcado pela primeira apresentação do “Quarteto Fanático”. Juntos, subiram no palco os cantores Edilson Santana, Márcia Siqueira, Sebastião Júnior e David Assayag, e fizeram a primeira apresentação como um grupo de levantadores de toadas do Boi da Baixa.

Por Liam Cavalcant/alvoradaparintins.com.br