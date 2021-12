Eurosono Grêmio Santista e Flamengo/São Vicente são os primeiros finalistas da Copa Parintins de Futebol

A rodada da noite deste sábado, 11 de dezembro, no estádio Tupy Cantanhede, válida pela semifinal da Copa Parintins de Futebol, definiu os primeiros finalistas da competição 2021.

Pelo naipe feminino, no primeiro jogo, com gols de Sarah Farias (2×), Thayná Santos, Julielza Ribeiro e Daryanne Mendonça, a equipe do Eurosono Grêmio Santista garantiu vaga na final ao vencer o Esporte Brasil, pelo placar de 5 a 2. Descontaram para o Esporte Brasil, as atletas Liliane Souza e Valcineia Barros.

Autora de dois gols na partida, a experiente jogadora Sarah Farias, destacou o desempenho da equipe na competição. “Graças a Deus alcançamos nosso objetivo que nesse momento era passar para a grande final, jogando bem e aproveitando as oportunidades e se doando em campo os resultados aparecem”.

No Masculino

Na semifinal do masculino, o Flamengo/São Vicente levou a melhor e derrotou o elenco do São Cristóvão por 2 a 1, com gols dos jogadores Leonardo Nunes e João Cledenilson Souza. O time do “Javali” descontou com Denner França.

“O São Vicente esteve um tempo parado, graças a Deus com retorno se classificando para a final. Montamos um elenco onde o conjunto, a união e o empenho de todos em campo tem sido o diferencial da nossa equipe que tem o objetivo de ser campeão”, destaca o jogador João Cledenilson, autor do gol da vitória do Flamengo/São Vicente.

Semifinal

Os outros finalistas saem dos jogos de terça-feira, 14 de dezembro, com os duelos esportivos entre:

18h30min: (Fem) – As Amazonas X As Panteras

20h: (Masc) – Bom Socorro X São Paulo

A competição é realizada pela Associação da Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

Texto e fotos: Kedson Silva