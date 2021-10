Ex-Gari, hoje Mestre em Educação: Aleam indica Medalha Ruy Araújo ao professor Maildson Fonseca 

Em reconhecimento a sua contribuição em prol a sociedade amazonense, em especial, à Parintins, a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) pode conceder a Medalha Ruy Araújo ao ex-vereador, professor universitário Maildson Araújo Fonseca. De autoria do deputado Alcimar Maciel Pereira (Cabo Maciel) – PL e requerido no final de setembro, o homenageado venceu na vida por meio da educação e desempenhou importante papel como professor, vereador e Secretário de Educação no Município de Parintins.

A solenidade de outorga da Medalha deve ocorrer em Reunião Especial convocada pela Presidência da ALEAM, em data a ser definida. “Estou muito feliz e honrado, nunca imaginei, mas representarei todos os parintinenses que venceram na vida por meio da educação. Eu era gari, a minha vida como de muitos parintinenses começou de baixo e decentemente ocupei meu lugar na sociedade, sem precisar ‘pisar em ninguém’. Acima de tudo acreditar na educação é a bandeira que todas as pessoas pobres da nossa sociedade devem levantar, pois a educação pode mudar a vida!”, manifesta Maildson Fonseca.

O homenageado com história de gari a secretário de educação, vereador de dois mandatos (2012-2016) ambos como mais votado no pleito, professor universitário e futuro doutor em Educação em Ciência e Matemática, reitera que isso é um reconhecimento da história da sua vida que o deputado Cabo Maciel está trazendo para que a ALEAM lhe conceda esta homenagem. “Trabalhava de gari, continuei estudando e estimulando os colegas garis a estudarem. Passei no vestibular e fui fazer faculdade. Cheguei a ser técnico em educação, professor efetivo do Estado, Município e da UEA, fazendo quatro graduação”, conclui emocionado Maildson.

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação