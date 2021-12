Expoagro: cursos de piscicultura da Sepror qualificam empresários, feirantes e produtores

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), deu continuidade na sexta-feira (10/12) ao ciclo de palestras sobre atividades aquícolas na área da piscicultura para produtores tradicionais e iniciantes, proporcionando maior conhecimento e orientando sobre as boas práticas do setor. As atividades fazem parte da programação da 43ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro).

Turmas de 20 e 30 produtores e feirantes de Manaus e de alguns municípios da Região Metropolitana participaram das palestras realizadas por técnicos da Sepror.

Os temas “Alevinagem como alternativa de negócio”, “Construções aquícolas” e “Análise econômica da piscicultura”, foram desenvolvidos na manhã e tarde da sexta-feira, dentro da programação coordenada pelo Departamento Pedagógico (Depe) da Sepror. Além das palestras, a programação fechou o dia com o curso de Retirada de Espinhas de Peixes.

O gerente de Arquicultura da Sepror, Oster Machado, comentou as atividades destacando os fatores que asseguram uma produção bem sucedida no ramo da aquicultura.

“A qualidade genética do alevino é fator essencial para o sucesso na aquicultura, assim como são importantíssimos os cuidados com a construção de tanques escavados e semi-escavados em terra firme, os processos de desenvolvimento da piscicultura em tanques de rede, gaiolas, e o correto povoamento dos tanques de criação do pescado”, apontou a gerente.

Oster destacou ainda o curso de retirada de espinha de peixes. “Além da palestra voltada para a análise econômica da piscicultura, destinada a fazer com que o produtor se sinta motivado a ser um microempreendedor, tivermos um final de programação com este curso que é muito procurado por empresários donos de restaurantes e feirantes, que sempre buscam fazer a diferença no atendimento a seus clientes com este treinamento”, comentou.

