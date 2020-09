Expoagro Digital vai promover lives musicais ao som de toada e música sertaneja nos três dias de evento

Transmissões serão feitas em canal de televisão, rádio e plataforma própria

Buscando promover a cultura regional, a 1ª Feira Agropecuária Digital do Amazonas (42ª Expoagro) promete muito arrocha e boi-bumbá, por meio de lives nos três dias de evento, 28, 29 e 30 de setembro, ao som dos levantadores de toada, David Assayag e Sebastião Jr., e dos cantores John Veiga e Guto Lima.

As lives musicais terão início na próxima segunda-feira (28/09), sempre às 18h30, com as vozes mais potentes dos Bois Caprichoso e Garantido, respectivamente David Assayag e Sebastião Jr., ao som de muita toada.

Dando continuidade à programação, na terça-feira (29/09), quem vai agitar, com ritmos variados, é o cantor John Veiga. E, na quarta-feira (30/09), último dia da programação, para fechar com chave de ouro, o Rei do Arrocha, Guto Lima, vai fazer a festa.

Devido à pandemia de Covid-19, neste ano a 42ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) vai ser totalmente virtual e gratuita, com transmissão pelo canal 2.5 e 2.1 da TV Encontro das Águas e pela rádio Encontro das Águas FM 97,7; pelas redes sociais do Governo do Amazonas, Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror); e também através do endereço eletrônico www.expoagro.am.gov.br.

Programação

Segunda-feira, dia 28

18h30 – David Assayag e Sebastião Jr.

Terça-feira, dia 29

18h30 – John Veiga

Quarta-feira, dia 30

18h30 – Guto Lima

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror): Mayana Tomaz (98121-5632).

Postado por Carlos Frazão/JI