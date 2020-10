Exposição de grandes painéis na Avenida Paulista chega à sexta edição com o tema ‘Liberdade e Democracia’

(Painel do Coletivo Os Tupys. Imagem: Divulgação)

Um presente da União Geral dos Trabalhadores – UGT para São Paulo e seus cidadãos – e agora com alcance mundial, com uma versão virtual –, a Exposição na Paulista, que tradicionalmente acontecia em maio em celebração ao dia do Trabalho, em 2020 foi transferida por imposição da pandemia da Covid-19 para o mês de outubro, com os novos protocolos assumidos pelo Governo Estadual e pela Prefeitura de São Paulo, nesta edição com o tema “Liberdade e Democracia”.

“Eu queria destacar que governos são passageiros. Liberdade e democracia são perenes. São valores que servem para todos. É nisso que devemos acreditar. É esse o foco da nossa exposição. O objetivo da UGT é combater a desigualdade e implementar o progresso, com bem-estar-social para todos os brasileiros”, afirma Ricardo Patah, Presidente Nacional da UGT.

Uma das maiores exposições ao ar livre do mundo ocupará, a partir de 16 de outubro, um quilômetro da ciclovia da principal via da cidade, a Avenida Paulista, entre a Rua Augusta e a Alameda Campinas.

“A exposição Liberdade e Democracia é uma resposta contundente da Cultura a um dos momentos mais difíceis de nossa história. Primeiro pelo tema tão fundamental nestes dias incertos. E também pela realização de um evento patrocinado de grande porte em meio à pandemia, por suas características de visualização em movimento, sem concentrações de pessoas. Sua realização por si só é uma vitória”, declara André Guimarães, da Maná Produções.

A sexta edição trará 30 painéis de 18 artistas, sob a curadoria artística de Fernando Costa Netto, da DOC Galeria, não linear como nos anos anteriores. Adriano Costa, Alex Cerveny, Alexandre Orion, Arnaldo Antunes e Marcia Xavier (em um trabalho conjunto), Deco Farkas, Frederico Filippi, Guto Lacaz (em sua segunda participação na mostra), Lenora de Barros, Marcelo Cipis, Mauro Neri, Os Tupys (Zé Carratu, Ciro Cozzolino e Carlos Delfino), Pinky Wainer, Rico Lins, Tadeu Jungle e Walter Silveira, artistas de diferentes gerações, estilos e linguagens, apresentarão suas leituras do tema da exposição, a importância da liberdade e da democracia para a vida, para a saúde, a educação, a cidadania, a igualdade social.

“Nesta edição reunimos esse grupo de artistas para que cada um ressignifique o tema, que é sobre os nossos direitos básicos da Liberdade e Democracia, palavras que até outro dia estavam consolidadas, mas hoje voltaram a ser questionadas pelos que hoje estão no poder”, diz o curador, que finaliza: “São Paulo é um bastião de resistência. Nossa cidade não se cala”.

As cinco edições anteriores da grande Exposição de Maio na Paulista apresentaram os temas “30 Anos de Redemocratização do Brasil” (2015); “100 Anos do Samba” (2016); “17 Objetivos para Transformar o Mundo” (2017); “A Quarta Revolução Industrial” (2018) e “Direito do Avesso | Avesso do Direito” (2019).

A transferência da Exposição na Paulista para setembro não foi uma opção, mas acabou ajustando-se perfeitamente ao tema desta quinta edição, Liberdade e Democracia, que enfrentam um momento conturbado no Brasil, acentuado pela pandemia. Ataques a instituições democráticas, a retirada de recursos da educação e da cultura e a falta de apoio ao trabalhador em meio à crise atual precisam ser combatidas.

“Não importa o governo de plantão. A construção de uma democracia é um trabalho árduo e demorado. Tarefa que nós brasileiros soubemos muito bem construir ao longo de todos esses anos. Antes de ser de esquerda ou de direita, temos que ser democratas e lutar pela liberdade”, reitera o Secretário de Organização e Políticas Sindicais Francisco Pereira de Sousa Filho, o Chiquinho.

Video: https://vimeo.com/462355126/7e5bd209c0

Serviço:

Exposição na Paulista – “Liberdade e Democracia”.

Ciclovia da Av. Paulista, entre Rua Augusta e Al. Campinas

De 16 de outubro a 16 de novembro de 2020.

Realização: UGT – União Geral dos Trabalhadores.

Criação, planejamento e produção: André Guimarães – Maná Produções, Comunicação e Eventos.

Curadoria: Fernando Costa Netto – DOC Galeria.

https://www.saopaulosao.com.br/

Com informações Vicente Negrão Assessoria de Imprensa.

Publicado por Carlos Frazão/JI