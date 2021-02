Extubação de paciente é comemorada em hospital de Parintins

A extubação do paciente Valter Pereira de 56 anos foi motivo de comemoração dentro do Hospital Jofre Cohen, unidade de referência para a Covid-19 em Parintins. Valter foi internado no dia 20 de janeiro e dias depois teve que ser intubado por conta da gravidade do caso. No domingo passado, Valter passou pela extubação e vem sendo acompanhado pela equipe multidisciplinar da unidade, com entusiasmo. Sua quadro é estável.

A filha do seu Valter, Karina Moura, emocionada, agradeceu a todos dentro do hospital Jofre Cohen pelo trabalho. “Cada pessoa que tirou um tempinho para cuidar do meu pai, o sentimento é só de gratidão. Se meu pai está vivo, se eu tive a oportunidade de encontrar ele e abraçar, é devido esse trabalho. Meu meu pai é um milagre, mas eu também devo tudo a esta equipe médica”, citou.

O enfermeiro Jeferson Vieira enalteceu a emoção de toda equipe. Lembrou que Parintins, além do trabalho de média complexidade, também está atuando em alguns momentos na alta complexidade. “A gente conseguiu realizar um processo de uma UTI. É um paciente que está estável e isso é uma vitória para o paciente e para todos”, ressaltou.

De acordo com a fisioterapeuta Ducirene Santos, o feito traz um grande ânimo para todos. “Como Manaus não está recebendo mais os nossos pacientes por estar em colapso, a gente está fazendo esse trabalho dando sempre o nosso melhor. E que ele não seja o nosso único paciente extubado. Que mais vidas parintinenses sejam salvas. Com apoio da gestão, a gente consegue realizar este trabalho”, comemorou.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, lembrou do trabalho de excelência realizado por toda equipe do hospital Jofre Cohen e por toda a gestão municipal de Parintins na pandemia. “Ter esse paciente extubado em Parintins, o primeiro no interior do Amazonas, é sentir uma vitória grandiosa por estarmos realizando esse trabalho e salvando vidas das pessoas”, pontuou.

Secom

Foto: Márcio Costa