FAB estuda funcionamento do VOR no Aeroporto de Parintins

Oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB) estão em Parintins para colher dados topográficos e iniciar o processo de funcionamento do VOR no aeroporto Júlio Belém. O VOR é um equipamento de navegação aérea padrão que auxiliará nos pousos e decolagens no aeródromo do município.

Em encontro com o prefeito Bi Garcia e o administrador do aeroporto Júlio Belém, Jean Jorge, os oficiais da FAB informaram que uma aeronave do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV) sobrevoará Parintins na próxima semana para fazer todos os procedimentos de estudo aeronáutico a fim de colocar o VOR em funcionamento.

SECOM