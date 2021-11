Faculdade de Parintins abre vagas para a graduação presencial em Direito, Psicologia e Pedagogia

A Faculdade Metropolitana de Parintins (Fametro) divulgou hoje, 24, a abertura de 550 vagas para os cursos de graduação presenciais na área de Direito, Psicologia e Pedagogia com início para fevereiro de 2022 na unidade de Parintins.

Cursar uma graduação numa Instituição Superior com qualidade de ensino é uma vantagem para o acadêmico. A Faculdade Metropolitana de Parintins (Fametro), que tem nota máxima na avaliação do MEC (Ministério da Educação), abre 200 vagas para o curso de Direito, 200 para Psicologia e 150 para Pedagogia, para fazer a inscrição basta acessar www.fametro.edu.br

“A Fametro Parintins é uma empresa, que tem como objetivo contribuir também para o desenvolvimento do município, tem gerado emprego e estamos ampliando e investindo na Faculdade para atender melhor nossos acadêmicos, colaboradores e futuros acadêmicos. Estamos contentes com essa nova ampliação e novos cursos presenciais pois sabemos que beneficiará a todos” disse a Reitora Maria do Carmo Seffair.

A vice-reitora, Cinara Cardoso, comentou a importância dos novos cursos para cidade “Parabenizo a equipe acadêmica pelo desempenho, em especial, nosso Presidente do grupo que acredita, e tem investido na educação nos municípios do Amazonas, e Parintins, é a cidade da cultura folclórica da Amazônia. Sabemos que esses cursos são bastante procurados, portanto, queremos oferecer não somente para Parintins mas para as cidades que ficam aos redores e isso irá engrandecer ainda mais a cidade e a economia” afirmou a vice-reitora.

“Estamos contribuindo para a formação educacional da população de Parintins, que não precisará mais viajar para capital para cursar estes cursos. São três anos de trabalho e dedicação para chegarmos nesse momento com os cursos presenciais na área de Direito, Psicologia e Pedagogia, eles trarão benefícios para a população”, avaliou a diretora da unidade Lanira Cardoso.

Conheça a Instituição de Ensino da Amazônia

A instituição está presente em Manaus, Parintins, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé, Coari, Beruri, Urucará, Novo Airão, Maués, Iranduba, Careiro, Autazes, Humaitá, Codajás, Manicoré e Manacapuru, no Amazonas, em Santarém, no Pará, em Boa Vista, Roraima, Rio Branco, Porto Velho e no Distrito Federal, sendo reconhecida pelo ensino de qualidade ofertado pela instituição.

O grupo que coleciona conquistas no setor educacional, tem como uma de suas prioridades a valorização dos alunos e de seus colaboradores.

Para mais informações: 98441 4190 ou acesse fametro.edu.br

Assessoria de Comunicação da FAMETRO

Publicado por Carlos Frazão/JI