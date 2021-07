FAMETRO FINALIZA NESTE SÁBADO A CAMPANHA DE MATRÍCULAS COM DESCONTOS ESPECIAIS

A Fametro Parintins finalizará a campanha financeira para os ingressantes do segundo semestre de 2021, com a primeira mensalidade a partir de 49,90 e com descontos de 50% mais 10% de desconto durante todo o curso de graduação. O aluno matriculado terá a matrícula no valor de R$99,00 no curso presencial, e na modalidade semipresencial ou 100% online, no valor de R$49,90, realizando o pagamento da matrícula, em até 48h após a assinatura do contrato, para que usufrua dos descontos especiais desse semestre.

A campanha de rematrícula, também está a todo vapor, com continuidade até dia 08 de agosto. A rematrícula é quando os alunos reiteram seu compromisso de continuar por mais o período no curso de graduação.

A Coordenadora Lanira Garcia ressalta que essa, sem dúvida, é uma campanha de desconto surpreendente nesse segundo semestre. “A campanha termina sábado com esse mega desconto, mas sabemos o quanto as pessoas esperam o último instante para confirmar sua escolha. Então, temos que ficar atentos. Até esse sábado a grande promoção da Fametro”, avaliou a coordenadora.

A Fametro/ Parintins funciona na rua Paraíba, número 3468 – Itaúna das 8h às 18h, com telefone e whatsapp para tirar as dúvidas pelo número 092 98441-4190. Conta com mais de 30 cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e 100% EaD, e o seu vestibular é imediato.

Assessoria de Imprensa da Fametro

Publicado por Carlos Frazão/JI