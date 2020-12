FAMETRO PARINTINS ABRE INSCRIÇÕES PARA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EJA 2021

Para quem deseja retomar os estudos, o Centro Universitário Fametro unidade de Parintins informa que estão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para 2021. Com turmas no horário da noite, o aluno consegue recuperar o tempo perdido aliando as aulas ao seu dia a dia, já que cada disciplina tem duração de cinco dias, o que torna uma excelente opção para quem deseja conciliar estudo e trabalho.

O investimento é a partir de R$ 60 por disciplina, com material incluso. No Ensino Fundamental, o aluno realiza oito disciplinas: matemática, artes, inglês, educação física, português, geografia, história e ciências. Já no Ensino Médio, são doze disciplinas: matemática, filosofia, português, sociologia, história, inglês ou espanhol, além de geografia, química, educação física, biologia, artes e física.

Para as inscrições o aluno deve obter acima de 15 anos para Ensino Fundamental e para Ensino Médio, acima de 18 anos, o início das aulas será dia 04 de janeiro de 2021.

Os interessados podem efetuar a matrícula na unidade da Fametro/Parintins localizada na rua Paraíba, número 3468 – Itaúna I, Parintins – AM.

Para mais informações, basta entrar em contato através dos telefones:

(92) 98441-4190 ou (92) 99195-2865 ou pelo link https://api.whatsapp.com/send?phone=5592991952865&text=BEM-VINDO+AO+CEMETRO

