FAMETRO Parintins anuncia 400 vagas no vestibular 2021 e a prova é imediata

FAMETRO passa a oferecer, novos cursos na modalidade presencial em Parintins, os cursos são nas áreas de Administração, Logística e Pedagogia. A Instituição já atua na cidade desde junho de 2019, ofertando graduação semipresencial e educação à distância (EAD), além dos cursos técnicos, EJA e informática básica para comunidade.

A reitora do grupo de ensino, Dra Maria do Carmo Seffair, ressalta que a instituição tem expandido a sua atuação, tanto no que diz respeito a instalação de novas unidades, quanto no número de cursos. Ela informa que já está em andamento no ministério da educação (MEC) o processo de aprovação de novos cursos na modalidade presencial. “Nosso compromisso como instituição de ensino é oferecer educação de qualidade, nas várias modalidades e adequando-se às necessidades do estudante”, destacou.

VESTIBULAR

As inscrições são gratuitas e pode ser feita agendando pelo whatasApp 9298441-4190 ou 98474-8516.

