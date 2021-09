FAMETRO/PARINTINS chama atenção para prevenção ao suicídio com ação em Parintins

Com objetivo de chamar atenção a Fametro/Parintins desenvolveu atividade educativa com relação ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio no município de Parintins. Em parceria com o CRAS UNIÃO ocorreu nesta sexta-feira, 10 de setembro, uma ação em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Os alunos do curso de Serviço Social se mobilizaram e foram para as ruas a favor da vida, levantando a bandeira da campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção e enfrentamento ao suicídio.

Lanira Garcia, coordenadora da instituição em Parintins apoiou essa ação e diz ser um momento importante para os acadêmicos. “A questão do suicídio é um grave problema de saúde pública, uma vez que representa uma questão que se agrava a cada dia, ainda mais com a questão que passamos de pandemia. Importante esse momento juntamente com os tutores e alunos, efetuar ações que discutam a importância de ouvir sem julgamento, reconhecer os riscos e buscar assistência necessária”, ressaltou

Ajuda

Os alunos também fizeram a divulgação do Centro de Valorização da Vida (CVV) que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, com atendimento voluntário e gratuito para pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias. Lembrando que em Parintins, o Centro de Atenção Psicossocial de Parintins (CAPS) faz atendimento pelo número 092 99314-6511.

A ligação para o CVV em parceria com o SUS, por meio do número 188, é gratuita a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular. Também é possível acessar o site www.cvv.org.br para chat, Skype, e-mail e mais informações sobre ligação gratuita.

Fonte: Assessoria Fametro.

Publicado por Carlos Frazão/JI