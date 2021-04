FAMETRO/ PARINTINS ESTÁ COM CAMPANHA DE MATRÍCULAS COM DESCONTOS ESPECIAIS

A FAMETRO/PARINTINS está com uma nova campanha financeira para os ingressantes do primeiro semestre de 2021 até o dia 23.04.21. O aluno matriculado (novo) terá na modalidade semipresencial ou 100% online, as 4 primeiras mensalidades a partir de R$49,90 cada realizando o pagamento da matrícula em até 48h após a assinatura do contrato no promocional especial com início das aulas para 19.04.2021.

A promoção é válida somente para alunos matriculados até o dia 23 de abril de 2021, beneficiando Ingressante via Vestibular, Portador de Diploma e Transferência Externa.

Além dos mais de 14 cursos disponíveis, em 2021 a instituição abre turmas para os novos cursos em Tecnólogo em Gestão do Agronegócio, Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Lanira Garcia, coordenadora da unidade ressalta que todos os cursos novos oferecidos têm como foco as demandas da comunidade, que cada vez mais busca por formação qualificada. “Nesse primeiro semestre mesmo com a pandemia conseguimos pelo sistema online dá efetividade em nossas atividades, trazer novos cursos para a população afim de atender as demandas solicitadas. A perspectiva é continuar ampliando nosso leque de cursos na unidade”, afirmou.

A FAMETRO/PARINTINS trabalha com vestibular imediato tanto presencial como online de segunda-feira a sexta-feira de 08h às 17h e aos sábados 08h ao 12h, situada rua Paraíba, número 3468 – Itaúna I. Para mais informações: 092 99182-7684/ 98441-4190

Fametro Parintins/Assessoria de Imprensa

Postado por Carlos Frazão/JI