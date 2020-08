Fametro Parintins oferece novos cursos neste semestre

O Centro Universitário Fametro passa a oferecer, a partir deste semestre, novos cursos na modalidade presencial, em Parintins, os cursos são nas áreas de Administração, Logística e Pedagogia. A instituição já atua , com oferta de graduação semipresencial e de Educação à Distância (EAD), além de cursos técnicos.

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, ressalta que a instituição tem expandido a sua atuação, tanto no que diz respeito a instalação de novas unidades, quanto no número de cursos do portfólio. Ela informa que já está em andamento no Ministério da Educação (MEC) o processo de aprovação de novos cursos na modalidade presencial, também no interior do estado. “Nosso compromisso como instituição de ensino é oferecer educação de qualidade, nas várias modalidades e adequando-se às necessidades do estudante”, destacou.

Assessoria de Imprensa Fametro

Publicado por Carlos Frazão/JI