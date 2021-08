FAMETRO/PARINTINS RETOMA CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS EM LABORATÓRIO DE ESTÉTICA

A Fametro/Parintins retornou o calendário de aulas práticas no laboratório de estética da unidade. As atividades foram retomadas com todas as recomendações dos órgãos de saúde em espaço amplo, moderno e com equipamentos novos para práticas de estética corporal.

“Estamos muito felizes em poder retomar as atividades práticas no laboratório de estética, sabemos o quanto nossos alunos estavam ávidos por esse momento. Dessa forma, o calendário segue sendo cumprindo com nossas turmas de 2 , 4 e 5 período do curso de graduação em Tecnologia em Estética”, comentou a coordenadora Lanira Garcia Cardoso.

Para a aluna de estética e rainha do folclore do Boi Caprichoso, Cleise Simas, esse momento marca o período do curso que é de fundamental importância a retomada das aulas práticas. “Gosto da área da beleza, acredito que é uma área em crescimento, sendo importante a prática para moldar o realismo que encontraremos no mercado de trabalho. Muito bom contar com a retomada do laboratório ainda mais com toda a estrutura e equipamentos modernos”, ressaltou a acadêmica.

A Fametro/ Parintins ressalta que as inscrições para curso de Tecnologia em Estética estão com matrículas abertas até de 30 de agosto e a duração do curso de graduação é de 2 anos e 6 meses. Informações na rua Paraíba, 3468, Itaúna I ou 92984414190

Assessoria de Imprensa da FAMETRO PARINTINS

Publicado por Carlos Frazão/JI