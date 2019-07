Fametro Parintins, sob direção de Lanira Garcia

Na próxima segunda-feira, 15/07 a gestora Lanira Garcia, será empossada coordenadora da Fametro Unidade Parintins. Aprovada por meio de processo seletivo, ela iniciou as atividades neste final de semana. Entre as ações está definido para o próximo dia 18, a realização das provas do primeiro vestibular. O início das aulas está previsto para o mês agosto.

Lanira, dividiu com os amigos mais uma missão a ela concedida.

A Fametro, inaugurada recentemente no município está oferecendo os cursos semipresenciais que são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências contábeis, Educação Física, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Nutrição, Pedagogia, Serviço Social, Técnico em Logística e Recursos Humanos.

No currículo da professora consta a Coordenação Regional da Educação em Parintins(Seduc) com destaque para a criação da Mostra Anual de Painéis Escolares, que apresentava à comunidade os índices de qualidade, projetos e investimentos da educação no município. O modelo foi seguido por outros municípios. ” Parintins sempre recebeu a maior premiação do Ideb, em valores. Nenhum município nunca alcançou a nossa meta”, lembrou.

Outra iniciativa foi a criação da cartilha “Ensino Superior, como chegar lá?”, para orientar os estudantes. do 3° ano do ensino médio a ingressarem na faculdade.

Ela também assumiu a Secretaria de Educação do Município de Barreirinha e foi coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena(Dsei/ Parintins).

Texto: Josene Araujo

Colaboradora JI