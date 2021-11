FAMETRO prepara motociata a favor da Campanha Novembro Azul

Acadêmicos e Colaboradores da Faculdade Metropolitana de Parintins (Fametro) preparam ação de conscientização para o Novembro Azul, a fim de viabilizar a informação sobre os cuidados para a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. Os Acadêmicos das graduações, alunos do Curso Técnico em Enfermagem da Pós-Graduação, Professores, Tutores e Colaboradores preparam atividades em alusão ao novembro Azul no dia 11 de novembro, a começar das 18h30.

Conforme a Diretora Acadêmica, Lanira Cardoso, “estarão presentes no dia o Doutor Alberto Figueiredo, além da participação especial da Enfermeira Patrízia, (atual Coordenadora da Saúde do Homem na SEMSA). Pedimos que todos os participantes usem a camisa azul e informamos, ainda, que todos irão ganhar Certificado de dez horas de Atividades Complementares. Haverá sorteio de exames de PSA, massagens relaxantes, corte de cabelo e limpeza de pele para os homens”, contou.

O ponto de encontro é na própria Faculdade, cujo trajeto será nas avenidas Paraíba, Praça da Liberdade, ruas Jonathas Pedrosa e Benjamin da Silva e Praça Digital. Participação especial dos itens do Boi-Bumbá Caprichoso e Garantido Cleise Simas e Adriano Paketá.

Assessoria de Imprensa da Fametro Parintins