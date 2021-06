FAMETRO promove terceira edição da FEST LIVE e enaltece o ritmo do Amazonas na próxima sexta-feira (2)

Para quem está com saudades do ritmo do Boi Bumbá, a FAMETRO e a FACULDADE SANTA TERESA promovem a terceira edição da FAMETRO FEST LIVE e reúnem as principais vozes da Amazônia: David Assayag, Sebastião Jr. e Edmundo Oran. O diferencial da transmissão deste ano será um cenário temático caboclo com canoas ao redor, vitória-régia e etc, criado por alguns artistas de Parintins. Além disso, a iluminação será cênica e os profissionais pelo som são os produtos de referência na área musical: Alisson Low e Sérgio Fernandes, com vinte anos de experiência na sonorização do Festival Folclórico de Parintins.

O evento online deste ano tem o objetivo de enaltecer a cultura cabocla e indígena. Se o Festival de Parintins tivesse acontecido, neste final de semana, já estaria sendo realizada a tradicional Festa da Vitória, em Manaus. A Live Fest foi organizada justamente para promover e celebrar a cultura do Amazonas e cuja programação cultural marca a conclusão do semestre, período em que alunos e professores enfrentaram mais um desafio imposto pela pandemia.

A Reitora do Centro Universitário FAMETRO declara que “o evento vai reunir grandes nomes da Amazônia, como o talentoso levantador de toadas do Garantido, Sebastião Jr., e o apresentador oficial do Caprichoso, Edmundo Oran.

Desta vez, David Assayag irá representar as cores da FAMETRO, vermelho e azul, com um repertório muito animado, algumas toadas inéditas, além de muitas surpresas durante a live”.

O evento virtual será realizado em parceria com a Associação de Mulheres Indígenas Sateré Mawé, da etnia Sateré Mawé, originária do Baixo Rio Amazonas, que se organizaram em Manaus e criaram a Associação de Mulheres Indígenas. Seis famílias viviam da venda de colares, brincos e pulseiras, feitos de sementes, madeiras e penas, em eventos e no comércio. A pandemia prejudicou as vendas e, dessa forma, iremos disponibilizar o QR Code para doações.

Samela Sateré Mawé, da Associação, conta: “É importante que as Instituições busquem, de alguma forma, ajudar os povos indígenas e nós, da Associação, somos gratas, principalmente em momento tão triste de pandemia”.

O evento começa às 19h e será transmitido no canal do youtube da Fametro – https://www.youtube.com/c/Fametro_oficial. Durante a live, a Instituição receberá, em uma plataforma online, doações para a Associação de Mulheres Indígenas Sateré Mawé.

