FAMETRO realiza programação de palestras e ações sociais em Parintins

A coordenadora de ensino da FAMETRO em Parintins, Lanira Garcia Cardoso (foto), ressalta que a iniciativa é uma maneira dos estudantes trocarem experiências, pois envolve diferentes áreas, e apresentarem os resultados dos ensinamentos da sala de aula de maneira prática.

O Centro Universitário FAMETRO está realizando, a partir desta segunda-feira (31), a I Semana de Integração Acadêmica de Parintins. A programação, que marca o encerramento das atividades do semestre, conta com palestras sobre “Empreendedorismo Digital” e “Como administrar custos e formar preços”, aulas prática de higienização facial, além de distribuição de sopa e cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A abertura do evento, nesta segunda-feira (31) aconteceu às 17h, de forma on-line, com a participação da pró-reitora da instituição, Cinara Cardoso, e da diretora de Ensino do Colégio FAMETRO, Maria Joelma Albuquerque.

A Semana de Integração segue até sexta-feira (04).

Programação – Nesta terça-feira (01) a programação inicia às 19h com a aula prática do curso de Estética, sobre “Higienização facial com aplicação de máscara”. Na quarta-feira (02), às 8h, os estudantes de Nutrição realizam visita técnica no laboratório do Banco de Sangue de Parintins. No mesmo dia, às 15h, os alunos de Engenharia Civil e Elétrica visitam as obras do campus do Instituto Federal do Amazonas (Ifam). A partir das 19h será realizada a aula prática de “Design de sobrancelhas e técnicas em henna”, “Oficina de modelagem tridimensional apli cada à Engenharia” e apresentação de resultados do mutirão de limpeza e orientação ambiental no bairro Castanheira.

Quinta-feira (03), às 7h, os alunos de Engenharia Civil e Elétrica fazem visita técnica na obra do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Encerrando a programação da Semana de Integração, na sexta-feira (04), os alunos do curso Técnico de Enfermagem farão, às 11h, distribuição de sopa no bairro São Francisco, uma das áreas afetadas pela enchente. Nos bairros Itaúna e União os estudantes irão entregar cestas básicas, às 11h e 16h, respectivamente. A partir das 19h os cursos de Ciências Contábeis e Administração promovem as palestras “Como administrar custos e formar preços”, “Importância da análise das demonstrações financeiras para obtenção de crédito nas agências financeiras” e “Empreendedorismo Digital”. Também às 19h o curso de Nutrição realiza exposição de pratos regionais, intitulada “Essa comida tem história”.

Assessoria de Imprensa da Fametro

Publicado por Carlos Frazão/JI