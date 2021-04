Família real britânica se despede de príncipe Philip

Foto: Reprodução / CNN

O funeral do príncipe Philip, que morreu no último dia 9, aos 99 anos, acontece neste sábado (17). O corpo do Duque de Edimburgo começou a ser transportado do Palácio de Windsor para a Capela de São Jorge por volta das 14h40 do horário local (10h40 do horário de Brasília).

O corpo foi levado por uma Land Rover projetada pelo próprio príncipe. Ele planejou a estrutura do carro verde militar para o seu funeral.

Outra curiosidade é que nove objetos, alguns pessoais e outros de sua herança pré-família real britânica, serão sepultados com o Duque de Edimburgo. Alguns elementos, são o cap da marinha, uma luva e uma espada, todos referenciam seu uniforme de gala das Forças Armadas.

A bandeira que foi utilizada para cobrir o caixão no momento do sepultamento traz elementos da Escócia, do Castelo de Windsor e, também, símbolos da Grécia e Dinamarca, que fazem parte de suas heranças monárquicas.

(Publicado por Thâmara Kaoru) Da CNN