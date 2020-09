FEI inicia campanha ‘Crianças Indígenas, Nossa Alegria: doe um brinquedo e a gente compartilha’

Com o objetivo de arrecadar brinquedos novos, seminovos e em bom estado para crianças indígenas, a Fundação Estadual do Índio (FEI), deu início nesta sexta-feira (11/09), à segunda edição da campanha “Crianças Indígenas, Nossa Alegria: doe um brinquedo e a gente compartilha”. Os brinquedos doados poderão ser entregues até o dia 10 de outubro na sede da FEI, na avenida Torquato Tapajós, s/nº, Colônia Terra Nova, ao lado do Hospital Delphina Aziz, onde serão doados em uma grande ação social da fundação.

Nesta edição, os organizadores esperam contar com a participação de 3 mil crianças indígenas de 0 a 12 anos de idade, seguindo as orientações das autoridades sanitárias visando garantir a saúde e bem-estar de todos.

“É com muita alegria que estamos organizando este evento para nossas cunhantãs e nossos curumins. Esperamos que este dia fique marcado na vida dessas crianças. Teremos várias brincadeiras indígenas, como arremesso de ouriço de castanha, arco e flecha, tiro com zarabatana e muito mais”, relatou o diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku.

A ação irá proporcionar a inserção das crianças indígenas em atividades que promovam seu desenvolvimento educativo e cognitivo, contribuindo para seu crescimento. Além de promover entretenimento aos pequenos, o evento irá oferecer diversos serviços aos participantes, como, apresentação cultural, venda de artesanato e principalmente mostrar sua identidade étnica e social.

Para a coordenadora do projeto, Martha Benfica, “esse projeto é de grande importância para nós porquê dessa forma ajudaremos muitas crianças, levando um pouco de alegria e descontração. Também é uma campanha para que todos possam aprender a importância de doar e de ser solidário com o próximo”, justificou.

‘Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos’ – Em paralelo à campanha da FEI, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, em parceria com todas as secretarias do Estado, iniciou, no último sábado (05/09), a segunda edição da campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos”, também com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças de baixa renda, até o dia 1° de outubro. Os itens arrecadados serão doados no decorrer do mês.

