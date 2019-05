Feira da Agricultura Familiar de Parintins ganha nova estrutura

Tweet no Twitter

Novas estruturas de tendas enviadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado estão sendo montadas na Feira da Agricultura Familiar que funciona na Praça dos Bois, em parceria com a Prefeitura de Parintins.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, que chegará ao município quarta-feira, incluiu na agenda uma visita aos produtores familiares que participam do Projeto Vem pra Feira, vendendo seus produtos diretamente ao consumidor.

Desde o final de semana as novas estruturas começaram a ser montadas para receber expositores e cem jogos de cadeiras e mesas. Os produtores também vão receber jalecos e bonés para padronizar o atendimento à população.

O prefeito Bi Garcia e o vice-prefeito Tony Medeiros determinavam agilidade nos serviços que são coordenados pela Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento.

O secretário Edy Albuquerque está com toda sua equipe trabalhando na limpeza e montagem das novas estruturas.

Peta Cid/SECOM