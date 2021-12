Feira de produtos regionais da Sempa com a ADS é sucesso de vendas na 35ª Expopin 

Banana, manga, abacate, macaxeira, melancia, abacaxi, polpa de açaí, de bacaba, bastão de chocolate de cacau, queijo, laranja, tangerina, coco, derivados de mandioca e mudas de plantas foram comercializados por agricultores familiares na 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin). A feira de produtos regionais é resultado da parceria da Prefeitura de Parintins com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Organizadora do evento realizado de 28 de novembro a 05 de dezembro, em parceria com a Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), a Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) fez a seleção dos produtores rurais para a feira em funcionamento no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza. Os agricultores familiares receberam apoio logístico da Prefeitura de Parintins, uma tenda, mesas, cadeiras da ADS e aventais padronizados.

Para o Coordenador Municipal de Feiras e Mercados da Sempa, José Augusto Leal, a parceria do secretário de produção, Tião Teixeira, com o presidente da APP, Telo Pinto, foi muito boa, por valorizar e incentivar o agricultor a vender diretamente aos consumidores. “Todos os produtos vendidos na feira são regionais. Temos produtores de diversas comunidades como do Quebra, Quebrinha, Uaicurapá, Zé Açú, do Máximo, Paraná do Espírito Santo do Meio e Aninga” destaca.

O produtor rural da comunidade do Máximo, Wilson Leal Marques, apresentou produtos derivados da mandioca na feira e destacou a oportunidade de bons negócios. “A Expopin traz motivação ao nos convidar a expor e participar dos concursos, para continuarmos a produzir cada vez mais e dando sempre nosso melhor”, ressalta o produtor, ao destacar a excelente organização do evento, com uma ótima aceitação do público presente.

Assessoria

Foto: Gerlean Brasil