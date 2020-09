Feliz domingo!

“Pra hoje? Que Deus esteja comigo e com você e que nós estejamos com Deus! Que Ele nos guie pelos melhores caminhos, que Ele nos livre de toda investida do inimigo, que Ele abençoe nossas escolhas, nosso falar e nosso pensar. Que Ele seja nosso porto seguro, nossa rocha e fortaleza. Que não nos falte a saúde e nem o pão que alimenta, que tenhamos sabedoria, discernimento e paciência para lutarmos pelos nossos objetivos e o principal: que não venhamos a desistir de algo só porque é difícil, mas que sejamos capazes de depositar aos pés de Deus nossa confiança e esperar Nele as nossas vitórias! Que assim seja, amém!”

Irmã Maria Helena Teixeira, Teóloga, Missionária, Escritora

Colaboradora JI