Fermiliano Tavares é empossado como diretor-geral do SAAE

Após ser sabatinado pela Câmara Municipal no dia 30 de dezembro de 2020, Fermiliano de Souza Tavares, de 59 anos, foi empossado como diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A cerimônia de posse ocorreu na manhã desta sexta-feira (08) no estacionamento do escritório da autarquia. A solenidade foi realizada pelo prefeito Bi Garcia.

Fermiliano ingressou no SAAE em 1984, exercendo a função de encanador. Com a progressão do Plano de Cargos e Salários, passou a ser operador de bombas submersas. Em 1986 ele foi escalado para administrar a agência no Distrito do Caburi, permanecendo até em julho do ano passado quando assumiu interinamente a diretoria da empresa.

“Quero dizer que vamos continuar lutando para melhorar a qualidade de vida da população com relação ao abastecimento de água. A gestão Bi Garcia pode contar comigo ainda mais por eu estar muito bem acompanhado pelos funcionários competentes do SAAE”, disse Fermiliano Tavares.

O prefeito Bi Garcia parabenizou Fermiliano Tavares pela posse e disse que o Município irá colocar os poços artesianos que não estão contaminandos em funcionamento e trabalhará para recuperar os recursos para modernização do SAAE. Além disso, Garcia falou que tem metas de construir poços artesianos nos bairros Nazaré, Pascoal Alaggio e Bairro União, sendo dois em cada, e concluir as obras dos castelos d’água que foram paradas na gestão passada.

“Estamos reconhecendo o trabalho de um caboclo trabalhador que tem uma história de muita dedicação ao SAAE. Vamos trabalhar juntos para principalmente melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pela autarquia ao povo de Parintins, buscando investimentos junto aos governos do Estado e Federal”, ressaltou Bi Garcia.

Também participaram da cerimônia de posse o vice-prefeito Tony Medeiros, o secretário municipal de Comunicação, Gil Gonçalves, a família de Fermiliano Tavares e funcionários do SAAE.

SECOM