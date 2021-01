Fernando Menezes pede devolução de Postes na Estrada Eduardo Braga

O Vereador Fernando Menezes (Republicanos) vistoriou in loco a situação do sistema de iluminação pública da área próxima ao Aeroporto Júlio Belém, na Estrada Eduardo Braga. Preocupado com a segurança pública das famílias dessa área da cidade, o parlamentar procurou o Responsável pelo Setor de Iluminação Pública, o Senhor Juscelino Carioca, para obter informações, pois quatro postes foram quebrados e deixaram a área sem iluminação.

De acordo com Juscelino Carioca, uma empresa de telefonia foi realizar trabalho no local e acabou quebrando dois postes. Em seguida, a Coordenadoria de Iluminação Pública foi consertar e um dos funcionários acabou quebrando mais dois postes.

Dessa forma, o Vereador Fernando Menezes cobrou agilidade da pasta para resolver esse problema. O Coordenador Juscelino Carioca afirmou ao parlamentar que a equipe resolverá essa questão com celeridade, para garantir iluminação e segurança aos moradores desta área da cidade e também para as pessoas que trafegam no local fazendo caminhada.

Texto: Mayara Carneiro – Assessoria de Imprensa da CMP

Publicado por Carlos Frazão/JI