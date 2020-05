Festa de Nossa Senhora de Fátima será On-line

A redação JI informa que devido a pandemia e ao toque de recolher, todas as homenagens a Senhora de Fátima no dia 13 serão via internet.

“No dia 13 de maio, dia de Festa em Honra a Nsa Sra de Fátima, teremos a celebração da Santa Missa as 11h e as 12h a oração do Santo Terço, que será transmitido pela Live no Facebook. E estamos pedindo como oferta a doação de Cestas básicas, para doarmos para as famílias do Bairro Paulo Correa, Itaúna I e II. As cestas podem ser entregues na Paróquia de São Sebastião pela parte da manhã ou entrar em contato pelo fone 99183 5379”, informou a paroquiana Telma Feijó.

Por Carlos Frazão/JI