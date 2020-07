Festa do Carmo: Tenda Solidária arrecada mais de 5 toneladas de alimentos

Nesta edição da Festa em Honra a Nossa Senhora do Carmo, a paróquia da Catedral realizou a campanha Tenda Solidária, com o intuito de arrecadar materiais de limpeza para o Hospital Padre Colombo e alimentos a serem doados para as famílias carentes do município, afetadas pela crise de coronavírus.

A campanha aconteceu de 6 a 16 de julho em dois pontos na praça da Catedral, e contou com as orientações da Vigilância em Saúde e Secretaria de Saúde do município, para os recebimentos das doações de uma forma segura, no intuito de evitar qualquer risco de contaminação pela Covid-19.

Segundo o Coordenador da Ação, André Nascimento, foram arrecadados mais de 5 toneladas de alimentos, os quais formaram cerca de 400 cestas básicas, que lotou três salas da casa paroquial. A entrega das cestas iniciou nesta segunda-feira (22).

As cestas serão entregues para famílias carentes dos municípios de Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués.

Por Rafaela Soares

Fotos: Liam Cavalcante

