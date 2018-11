Festa do Guaraná de Maués terá show das cantoras Joelma e Naiara Azevedo

Tweet no Twitter

Edição deste ano do tradicional evento no interior do Amazonas vai ocorrer entre os dias 6 e 8 de dezembro(foto:Divulgação)

A segunda atração nacional para a 39ª edição da Festa do Guaraná foi divulgada na noite desse sábado (24). A cantora Joelma (foto) será umas das estrelas que vão se apresentar no palco principal de Maués (a 276 km de Manaus) durante o evento, que vai ocorrer de 6 a 8 de dezembro na Praia da Ponta da Maresia. Além de Joelma, a cantora Naiara Azevedo também será uma das atrações da festa.

Pelo menos 50 mil pessoas são aguardadas para o evento que, este ano, será realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, em parceria com a Ambev. A estimativa de público é do comando da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar.

“Esse número deve crescer ainda mais quando forem anunciadas todas as atrações nacionais da festa. Já iniciamos os trabalhos e esperamos novamente ter uma Festa do Guaraná grandiosa e tranquila”, disse o comandante da PM em Maués, Laurênio Santos da Silva.

Na próxima semana será divulgada a programação completa da festa, de acordo com a organização.

