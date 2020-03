Festa esportiva em Vila Amazônia marca início do campeonato principal entre comunidades rurais

Com a participação de 70 equipes, teve início neste sábado, 14 de março, no campo Cláudio Navarro, em Vila Amazônia, o campeonato principal da localidade. A maior disputa esportiva entre comunidades rurais do Baixo Amazonas, teve o pontapé inicial com o torneio de apresentação dos clubes e apresentação de suas respectivas rainhas que abrilhantaram ainda mais o evento esportivo.

Com apoio da Prefeitura de Parintins, a disputa é dividida em quatro pólos, com jogos nas comunidades Miriti, Quebra, Zé Açú e Vila Amazônia. “Agradecemos às equipes, ao grande público que esteve torcendo por sua comunidade à beira do campo, e ao prefeito Bi Garcia por fazerem junto conosco esse grande evento acontecer, incentivando também o esporte nas comunidades rurais”, enaltece o coordenador geral da competição, Sival Almeida (Katchú).

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: Marco Gama