Festa para a Criançada: 1° Carna Kids acontece hoje em Parintins

Com o objetivo de proporcionar um dia de diversão dentro do período carnavalesco para as crianças parintinenses em um lugar seguro e confortável, acontece hoje, domingo, 17 de fevereiro, a 1ª edição do “Carna Kids”. Na responsabilidade do promoter Tarcísio Gonzaga o evento infantil inicia às 17h e será realizado no Contemporâneos Festas & Eventos, situado na Avenida Amazonas, próximo a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade.



Dentro da programação, Tarcísio Gonzaga comunica várias atrações como show de talentos e concurso de fantasia.

Aos interessados, vendas de ingressos e mesas na frente do prédio Contemporâneos ou pelo telefone (92) 99506-1754 (Tarcísio).

Kedson Silva/JI