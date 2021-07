Festejos à Padroeira de Parintins encerram com homenagens de fiéis

Depois de onze dias de programações religiosas e sociais, nesta sexta-feira, 16 de julho, encerrou-se a festa em honra a padroeira dos parintinenses, Nossa Senhora do Carmo. O último dia de festejo à Virgem do Carmelo foi marcado com uma carreata pelas ruas da Ilha Tupinambarana, seguido da Santa Missa na Catedral.

As restrições devido à pandemia do Covid-19 não impediram que centenas de devotos fossem às ruas de carros, motocicletas, bicicletas e triciclos, seguindo o andor da Santa Católica em carreata pelas ruas da cidade.

Durante o percurso, para pedir graças e agradecer pelas bênçãos recebidas, os fiéis coloriram a frente de suas casas de balões amarelo e branco, imagens sacras, pinturas, crianças vestidas de anjos, salva de fogos, dentre outras demonstrações de fé.

Iniciado no dia 06 de julho, a Paróquia da Catedral, em 2021, durante os festejos explorou o tema “Maria, esposa de José, Mãe auxílio dos Cristãos.” com o lema “Salve, guardião do Redentor! Mostrai-vos pai também para nós”.

Kedson Silva/JI

Fotos: Arleison Cruz, Eduardo Gomes e Elisson Batalha