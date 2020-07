Festival Afro-Amazônico Virtual reunirá artistas, mestres populares e comunidades indígenas e quilombolas

O Grupo Ajuri, com mais de 36 anos de estrada comanda o Festival.

Na sexta-feira (10/07), às 18h, será realizado o Festival Afro-Amazônico Virtual, com a participação de artistas, mestres populares, indígenas, quilombolas e manifestações culturais em uma transmissão no YouTube (canal Instituto Cultural Ajuri – Inca). A live marca a data de abolição da escravatura no Amazonas e também apoiará a campanha “Amazônia Contra a Covid”, que busca arrecadar recursos em apoio a comunidades indígenas localizadas em municípios onde a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) desenvolve atividades acadêmicas.

Márcia Kambeba (São Paulo de Olivença-AM)

O presidente da ONG Instituto Cultural Ajuri (Inca), Marcos Moura, explica que o evento tem como missão combater o racismo estrutural, preconceito e exclusão, dando voz às comunidades indígenas e quilombolas. “Ganhamos apoio de vários artistas para este propósito e também vamos contribuir com a campanha da Ufam para ajudar as comunidades indígenas que estão enfrentando essa triste pandemia. É papel da arte e o dever social do nosso instituto”, ressalta.

Entre os artistas e personalidades confirmados, segundo Moura, estão Nilson Chaves (Belém-PA), Mestre Silvan Gavão (Alter do Chão-PA), Mestre Chico Malta (Alter do Chão-PA), Patrícia Bastos (Macapá-AP), Magda Pucci do Grupo Mawaca (São Paulo-SP), Boi de Morros (São Luís-MA), babalaô Ivanir dos Santos (RJ), Márcia Kambeba (São Paulo de Olivença-AM), James Rios (Manaus-AM), Djuena Tikuna (AM) e Márcia Novo (Manaus-AM).

“Além destas atrações, teremos a banda anfitriã, que é a banda Ajuri, com mais de 36 anos de estrada, liderada por mim, que estará ao vivo de Parintins. Os demais artistas estarão em suas cidades e vão mandar suas participações em vídeos”, revela. “E também teremos mais de 15 participações de lideranças indígenas de diferentes aldeias e etnias, e também de representantes das comunidades quilombolas para falarmos de suas bandeiras e resistências, e revelar uma Amazônia irmanada, unida por uma causa solidária”, declara.

Durante a transmissão, será disponibilizado um QR Code para o público contribuir com doações. Para mais informações sobre o evento: (92) 99360-4978.

FOTOS: Divulgação

