Festival de Toada marca programação de 167 anos do município de Parintins

A noite de apresentação das dez obras classificadas para disputa de segunda-feira (14) foi marcada pela criatividade e talento dos compositores e intérpretes, na 11ª edição do Festival de Toada de Parintins. O evento foi realizado na Praça Cristo Redentor e reuniu um grande público, simpatizantes da música de boi-bumbá.

A Prefeitura de Parintins disponibiliza uma grande estrutura para o evento. Além da premiação que totaliza R$ 13.500 mil, a administração do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros oferece palco, som, iluminação, segurança e toda organização, com apoio do Governo do Estado e parceria da Universidade Paulista (Unip).

M´Black, que participou pela primeira vez do Festival, disse que foi uma satisfação grande poder defender uma obra prima em um evento de grande importância. “Tudo na vida tem um por que. Passei 20 anos longe de Parintins e meu retorno foi marcado por muita coisa boa e uma delas é o Festival de Toada. É um prazer imenso está aqui participando desse evento, junto a artistas renomados”, pontuou.

O intérprete Gilson Matos, que participa há 10 anos do evento, destacou o compromisso da Prefeitura de Parintins em valorizar a cultura, através do Festival de Toada. “Agradeço a oportunidade e a confiança para interpretar grandes obras. O nosso município está de parabéns, os compositores e intérpretes estão de parabéns pelo talento apresentado, e a Prefeitura pela realização do evento, com isso valoriza a nossa cultura e a toada que é nossa identidade”.

O compositor Eder Lima, consagrado no festival, por sua vez destacou a importância da realização do evento. “O Festival de Toada é de suma importância, pois matem viva a esperança de quem compõe. Às vezes você não tem a oportunidade de esta no CD dos Bois, mas podemos fazer um trabalho direcionado ao Festival de Toada, uma nova forma de expressar, com a liberdade de apresentar uma letra em um novo estilo dentro da toada”.

Enéas Dias, que sempre emplaca obras no festival, aproveitou o momento para fazer homenagem ao seu pai, com a toada “Amor de Pai”. “O festival de toada é presente na minha vida artística. Tive o prazer de participar de todas as edições, como compositor, interprete como músico da banda e esse ano resolvi arriscar. Tive momentos difíceis com meu pai doente, e é para ele vai minha homenagem, esse momento é para ele, essa toada é para ele e o resultado é o que menos importa, estou muito feliz de ter cantado para ele”.

A premiação para o 1º, 2º, 3º lugar, melhor intérprete e interprete revelação, ocorre na noite desta terça-feira (15), durante evento na Praça Cristo Redentor.

Aniversário de Parintins: prefeitura divulga programação musical de hoje

Data: 15 de outubro

Local: Praça Cristo Redentor

20h30 às 21h30 – Uendel Pinheiro

21h30às 22h30 – Banda T-Ale

22h30- Premiação Festival de Toada

22h45 às 00h00- Edmundo Oran (Caprichoso) e Israel Paulain (Garantido), itens oficiais e PARABÉNS

Bruna Karlla/SECTUR/SECOM