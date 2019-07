Festival do Mocambo 2019: pássaros e quadrilhas abrem a primeira noite

Foto: Yuri Pinheiro

A abertura da 16ª edição do Festival Folclórico da agrovila do Mocambo do Arari, zona rural Parintins, acontece nesta sexta-feira, dia 26. A noite é marcada pelas disputas dos cordões de pássaros e quadrilhas folclóricas.

Quem abre a noite de apresentação é a quadrilha da melhor idade, do projeto da Prefeitura de Parintins realizado com os idosos do Mocambo.

Os cordões de pássaros abrem as disputas da noite, com tempo máximo de 70 minutos. O primeiro é o Pavão Misterioso que defende o tema: encantos e magia da florestal, já pássaro Jaçanã é o segundo, e defende a temática: somos todos Amazônia.

Em seguida começa a disputa das quadrilhas, com tempo máximo de apresentação de 50 mínimos.

A primeira a se apresentar é a quadrilha Peti na Roça. O grupo vai defender o tema: duas nações, duas tradições e um só amor, e vem destacar o festival do Mocambo e a disputa dos bumbás Touro Branco e Espalhar Emoção, traz 42 integrantes, entre equipe técnica e brincantes, e vem buscar o bicampeonato no festival.

Logo após, se apresenta a quadrilha Unidos do Bairro de Lourdes, que vem para resgatar o título com o tema: Noite de São João, enaltecendo a festa do padroeiro de Mocambo do Arari, São João Batista, que acontece no mês de junho. O grupo traz 44 integrantes, entre equipe de apoio e brincantes.

O Festival Folclórico do Mocambo do Arari acontece nos dias, 26, 27 e 28 de julho, e é uma realização da Prefeitura de Parintins em parceria em parceria com Associação das Tradições Culturais do Mocambo do Arari (Atracamar).

O evento será transmitido nos três dias pelo Facebook, na página da Prefeitura de Parintins, a partir das 19 horas.

SECOM