Sem poder disputar pelo segundo ano o Festival do Mocambo, os bumbás Touro Branco e Espalha Emoção participaram no sábado (28/08), da Live Festividades Folclóricas Parintins 2021. O evento foi realizado pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Parintins. Confira as imagens.

Fotos: Arleison Cruz e Yuri Pinheiro

Postado por Carlos Frazão/JI